Kaymakam Bekir Abacı başkanlığında Gelibolu Turizm Stratejik Planı ( 2022-2026)’da belirlenen stratejik hedef ve amaçlar çerçevesinde; Gelibolu Öğretmen Evi Toplantı Salonunda, Tema İzleme ve Değerlendirme görevlileri ile degerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bu güne kadar yapılan faaliyetlerin genel değerlendirmesi yapılarak, Gelibolu İlçesi Turizm Stratejik Planı (2022 -2026) kapsamında önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Kaymakamımız katılımcılara emeklerinden dolayı teşekkür edip memnuniyetini dile getirdi. Ali GEZER