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GELİBOLU İLÇESİ TURİZM STRATEJİK
PLANI ( 2022-2026) KAPSAMINDA
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı başkanlığında Gelibolu Turizm Stratejik Planı ( 2022-2026)’da belirlenen stratejik hedef ve amaçlar çerçevesinde; Gelibolu Öğretmen Evi Toplantı Salonunda, Tema İzleme ve Değerlendirme görevlileri ile degerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Bu güne kadar yapılan faaliyetlerin genel değerlendirmesi yapılarak, Gelibolu İlçesi Turizm Stratejik Planı (2022 -2026) kapsamında önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar görüşüldü.
Kaymakamımız katılımcılara emeklerinden dolayı teşekkür edip memnuniyetini dile getirdi. Ali GEZER

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