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Amasya Genelgesi’nin 104. Yıl Dönümü

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar Amasya Genelgesinin 104.yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.Özacar; “Milli mücadele hareketinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Amasya Genelgesi 104’üncü yılında.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum…”dedi.
Ali GEZER

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