Özacar Amasya Genelgesinin 104.yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.Özacar; “Milli mücadele hareketinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Amasya Genelgesi 104’üncü yılında.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum…”dedi.
Ali GEZER
Amasya Genelgesi’nin 104. Yıl Dönümü
Özacar Amasya Genelgesinin 104.yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.Özacar; “Milli mücadele hareketinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Amasya Genelgesi 104’üncü yılında.