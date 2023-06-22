Amasya Genelgesi’nin 104. Yıl Dönümü

Özacar Amasya Genelgesinin 104.yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.Özacar; “Milli mücadele hareketinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Amasya Genelgesi 104’üncü yılında.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum…”dedi.

Ali GEZER