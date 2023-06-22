Deniz Kuvvetlerinin tanıtılması, deniz ve denizciliğin sevdirilmesi ile denizcilik kültürünün aşılanmasına yönelik olarak TCG Kumkale Gemisi 01-02 Temmuz 2023 tarihleri arasında Gelibolu Gestaş İskelesi Gelibolu – ÇANAKKALE Liman ziyareti icra edilecek olup, 01 Temmuz 2023 tarihinde 10.00-12:30 ile 13:30-18:00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacaktır.
Değerli halkımızın bilgilerine. Seda LİMAN ZENGİN
TCG KUMKALE’NİN GELİBOLU LİMANI ZİYARETİ
Deniz Kuvvetlerinin tanıtılması, deniz ve denizciliğin sevdirilmesi ile denizcilik kültürünün aşılanmasına yönelik olarak TCG Kumkale Gemisi 01-02 Temmuz 2023 tarihleri arasında Gelibolu Gestaş İskelesi Gelibolu – ÇANAKKALE Liman ziyareti icra edilecek olup, 01 Temmuz 2023 tarihinde 10.00-12:30 ile 13:30-18:00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacaktır.