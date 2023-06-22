TCG KUMKALE’NİN GELİBOLU LİMANI ZİYARETİ

Deniz Kuvvetlerinin tanıtılması, deniz ve denizciliğin sevdirilmesi ile denizcilik kültürünün aşılanmasına yönelik olarak TCG Kumkale Gemisi 01-02 Temmuz 2023 tarihleri arasında Gelibolu Gestaş İskelesi Gelibolu – ÇANAKKALE Liman ziyareti icra edilecek olup, 01 Temmuz 2023 tarihinde 10.00-12:30 ile 13:30-18:00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacaktır.

Değerli halkımızın bilgilerine. Seda LİMAN ZENGİN