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TCG KUMKALE’NİN GELİBOLU LİMANI ZİYARETİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Deniz Kuvvetlerinin tanıtılması, deniz ve denizciliğin sevdirilmesi ile denizcilik kültürünün aşılanmasına yönelik olarak TCG Kumkale Gemisi 01-02 Temmuz 2023 tarihleri arasında Gelibolu Gestaş İskelesi Gelibolu – ÇANAKKALE Liman ziyareti icra edilecek olup, 01 Temmuz 2023 tarihinde 10.00-12:30 ile 13:30-18:00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacaktır.
Değerli halkımızın bilgilerine. Seda LİMAN ZENGİN

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