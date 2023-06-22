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Aydoğanspor Kulüp
Başkanlığından Özacar’a Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Başkan Özacar’ı Aydoğanspor’un Kulüp Başkanı Mümtaz Aydoğan, takım kaptanı olan kardeşi Mert Aydoğan ziyaret etti. Özacar; “Geçtiğimiz yıl Çanakkale Süper Amatör Lige yükselen önümüzdeki sezon şehrimizi yine bu ligde temsil edecek olan Aydoğanspor’un Kulüp Başkanı Mümtaz Aydoğan, takım kaptanı olan kardeşi Mert ile birlikte ziyaretime geldiler.
Hediye ettikleri 17 numaralı forma için teşekkür ediyor, önümüzdeki sezonda da başarılar diliyorum.”dedi.Ali GEZER

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