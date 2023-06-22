İlçemizde iki farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Çanakkale İl jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele kapsamında, ilçemizde
2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 adet iklimlendirme çadırı, 1 kök Skunk bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet iklimlendirme sistemi (ısı, ışık, yalıtım, havalandırma ve gübreleme düzenekleri), 100 gram Skunk maddesi, 12 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 1 adet 9 mm kurusıkı tabanca ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı
Caner AKŞİT.
Uyuşturucu operasyonu
İlçemizde iki farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Çanakkale İl jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele kapsamında, ilçemizde