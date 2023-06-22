Uyuşturucu operasyonu

İlçemizde iki farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Çanakkale İl jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele kapsamında, ilçemizde

2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 adet iklimlendirme çadırı, 1 kök Skunk bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet iklimlendirme sistemi (ısı, ışık, yalıtım, havalandırma ve gübreleme düzenekleri), 100 gram Skunk maddesi, 12 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 1 adet 9 mm kurusıkı tabanca ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı

Caner AKŞİT.