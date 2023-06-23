Gelibolu Tapu Müdürlüğü duyuruda bulundu.Yapılan duyuruda; “Gelibolu Tapu Müdürlüğü 03/07/2023 Pazartesi gününden itibaren Gazisüleyman Paşa mahallesi Şehit Murat Önol Caddesi Aksoy Aparmanı No:4 Kat:1 de (Çarşı Migros üstü) hizmet vermeye devam edecektir.
Değerli halkımızın bilgisine.” Seda LİMAN ZENGİN
Gelibolu Tapu Müdürlüğü’nden Duyuru
Gelibolu Tapu Müdürlüğü duyuruda bulundu.Yapılan duyuruda; “Gelibolu Tapu Müdürlüğü 03/07/2023 Pazartesi gününden itibaren Gazisüleyman Paşa mahallesi Şehit Murat Önol Caddesi Aksoy Aparmanı No:4 Kat:1 de (Çarşı Migros üstü) hizmet vermeye devam edecektir.