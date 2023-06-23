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Gelibolu Tapu Müdürlüğü’nden Duyuru

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Tapu Müdürlüğü duyuruda bulundu.Yapılan duyuruda; “Gelibolu Tapu Müdürlüğü 03/07/2023 Pazartesi gününden itibaren Gazisüleyman Paşa mahallesi Şehit Murat Önol Caddesi Aksoy Aparmanı No:4 Kat:1 de (Çarşı Migros üstü) hizmet vermeye devam edecektir.
Değerli halkımızın bilgisine.” Seda LİMAN ZENGİN

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