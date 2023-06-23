KURBAN SATIŞ YERİ VE KESİM MERKEZİ HAZIR

Gelibolu Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı öncesi, kurban satış ve kesim noktalarında çalışmalarını tamamladı.

Kurban satış yeri ve küçükbaş kesim merkezi olarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Kavaklıtepe Köyü yolu üzerindeki alanı hazırlandı.

Vatandaşları üyükbaş hayvanların kesimini de Bayırköy Kaynarca mevkiinde bulunan mezbahamızda dini ve sağlık kurallarına uygun olarak yapabilecekler. Caner AKŞİT