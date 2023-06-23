2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada; “LGS Kapsamındaki Merkezî Sınav Sonuçları Açıklandı 4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav” sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.” denildi. Yüz binlerce öğrenci tarafından merakla beklenen 2023 LGS sonuçları erişime açıldı. 4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav” sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

2023 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında 2023 LGS sonuçları açıklandı.

562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav” sonuçları http://meb.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor. Haber Merkezi