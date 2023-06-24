Sıcak Asfalt Çalışmalarında Sona Doğru

Gelibolu Belediyesinin Gölcük Caddesi’nde Gazi Süleyman Paşa heykeli önünden başlayıp, iskeleye kadar uzanan bölgede doğalgaz ve altyapı değişiminin ardından çalışması sıcak asfalt serimi ile sürdü ve sona yaklaşıldı.

Özacar; “Zaman zaman eleştirilere maruz kaldığımız projemizi planladığımız şekilde sürdürdük. Güzel şehrimiz Gelibolu’ya şimdiden hayırlı olsun.”dedi. Ali GEZER