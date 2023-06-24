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Sıcak Asfalt Çalışmalarında Sona Doğru

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesinin Gölcük Caddesi’nde Gazi Süleyman Paşa heykeli önünden başlayıp, iskeleye kadar uzanan bölgede doğalgaz ve altyapı değişiminin ardından çalışması sıcak asfalt serimi ile sürdü ve sona yaklaşıldı.
Özacar; “Zaman zaman eleştirilere maruz kaldığımız projemizi planladığımız şekilde sürdürdük. Güzel şehrimiz Gelibolu’ya şimdiden hayırlı olsun.”dedi. Ali GEZER

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