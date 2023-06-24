LGS İLÇE BİRİNCİSİ NAMIK KEMAL ORTAOKULU’NDAN

LGS Sınavında ilçe birincisi Namık Kemal Ortaokulu’ndan Hakkı Bartu Pala oldu.

İlçe Milli Eğtiim Müdürü Kadir Aydın “ 2023 Liselere Geçiş Sistemi Sınavına giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum

İlçemizde dereceye giren öğrencilerimizi kutluyorum .Bundan sonraki eğitim hayatlarında , tüm öğrencilerimize başarılar dilerim .diyerek sınavda dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Seda LİMAN ZENGİN