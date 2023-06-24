LGS Sınavında ilçe birincisi Namık Kemal Ortaokulu’ndan Hakkı Bartu Pala oldu.
İlçe Milli Eğtiim Müdürü Kadir Aydın “ 2023 Liselere Geçiş Sistemi Sınavına giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum
İlçemizde dereceye giren öğrencilerimizi kutluyorum .Bundan sonraki eğitim hayatlarında , tüm öğrencilerimize başarılar dilerim .diyerek sınavda dereceye giren öğrencileri tebrik etti.
Seda LİMAN ZENGİN
LGS İLÇE BİRİNCİSİ NAMIK KEMAL ORTAOKULU’NDAN
LGS Sınavında ilçe birincisi Namık Kemal Ortaokulu’ndan Hakkı Bartu Pala oldu.