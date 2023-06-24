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LGS İLÇE BİRİNCİSİ NAMIK KEMAL ORTAOKULU’NDAN

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

LGS Sınavında ilçe birincisi Namık Kemal Ortaokulu’ndan Hakkı Bartu Pala oldu.
İlçe Milli Eğtiim Müdürü Kadir Aydın “ 2023 Liselere Geçiş Sistemi Sınavına giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum
İlçemizde dereceye giren öğrencilerimizi kutluyorum .Bundan sonraki eğitim hayatlarında , tüm öğrencilerimize başarılar dilerim .diyerek sınavda dereceye giren öğrencileri tebrik etti.
Seda LİMAN ZENGİN

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