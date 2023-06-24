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“ Temiz bırakmayı beceremiyoruz”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Belediye Başkanı Mustafa Özacar Hamzakoy Plajı’ndaki çevre kirliliğine dikkat çekerek, vatandaşların daha duyarlı olması konusunda uyarıda bulundu. Özacar; “Hamzakoy Halk Plajı’nda değerli hemşehrilerimize ve şehrimizde bulunan misafirlerimize ücretsiz olarak hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Gün boyu denize girip, çöpünü kumsala atan duyarsız vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Asıl temizlik kirletmemektir. Gelibolu bizim evimiz, sadece plajlarımızı değil, tüm şehrimizi temiz tutalım.”ifadelerine yer verdi. Hilal GEZER

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