Evreşe Belediyesi çiftçilerine destek vermeye bu yıl da devam ediyor. Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak yaptığı açıklamada• “Bu biçim sezonunda da geçen sezonda olduğu gibi ,sosyal belediyecilik ilkemizle yine çiftçimizin yanındayız. Evreşe Belediyesi olarak biçim fiyatlarını sübvanse ederek ,dönüm başı 20 lirayı belediyemiz kendisi ödeyerek , biçim fiyatlarını 95 liradan ,balya bağlama fiyatı 11 liradan Evrese belediyesi olarak kiraladığımız 5 biçerdöverle hizmet vermeye devam ediyoruz ,Bereketli hayırlı sezonlar dileriz Çiftçimize hayırlı olsun.Tane bereketi olsun.”dedi.Ali GEZER