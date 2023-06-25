GÜNCEL HABERLER 

EVREŞE BELEDİYESİNDEN
EVREŞELİ ÇİFTÇİLERE DESTEK..!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Evreşe Belediyesi çiftçilerine destek vermeye bu yıl da devam ediyor. Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak yaptığı açıklamada• “Bu biçim sezonunda da geçen sezonda olduğu gibi ,sosyal belediyecilik ilkemizle yine çiftçimizin yanındayız. Evreşe Belediyesi olarak biçim fiyatlarını sübvanse ederek ,dönüm başı 20 lirayı belediyemiz kendisi ödeyerek , biçim fiyatlarını 95 liradan ,balya bağlama fiyatı 11 liradan Evrese belediyesi olarak kiraladığımız 5 biçerdöverle hizmet vermeye devam ediyoruz ,Bereketli hayırlı sezonlar dileriz Çiftçimize hayırlı olsun.Tane bereketi olsun.”dedi.Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

MONTESSORİ EĞİTİMİ VERİLECEK

buyukzafer 0

Vakıfbank Gelibolu Şubesi Müdürü Günel’den Özacar’a Ziyaret

buyukzafer 0

Köpeklerden Şikayet Var..!

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.