KAYMAKAM BEKİR ABACI AİLE ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

Kaymakam Bekir Abacı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğümüz tarafından ev onarım desteği yapılan, Necati Özer ve Yahya İşleyen’i evlerinde ziyaret ederek ailelerin talep ve isteklerini dinledi.

Kaymakam Bekir Abacı’ya ziyaretleri esnasında Vakıf Müdürü Türker Erdihan eşlik etti. Ali GEZER