Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak basın emekçilerinin bayramını kutladı. Müdür Erkılınç’ın mesajında “Türk basınının en büyük teminatı Basın İlan Kurumu’nun bir ferdi olarak azimle görev yapan değerli mesai arkadaşlarıma emekleri ve gayretleri için ayrıca şükranlarımı sunuyorum” ifadeleri yer aldı.Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj ile basın emekçilerinin bayramını kutladı.

“Çok önemli bir kamu görevini yerine getiriyoruz”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Erkılınç’tan Kurban Bayramı mesajında “Kurban Bayramı, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirdiğimiz, sevdiklerimizle kucaklaştığımız, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğimiz müstesna günlerdir. Bu özel günlerde, fedakârlık ve yardımlaşma ruhunu yaşatarak huzur ve mutluluğu paylaşmak hayatımıza büyük bir anlam katıyor. Basın İlan Kurumu olarak, basınımızla birlikte özveriyle çalışarak önemli bir kamu görevini yerine getiriyoruz.

“Üstlendiğiniz ve başarıyla sürdürdüğünüz bu önemli rolünüz dolayısıyla sizlere minnettarız”

Yarım asrı aşan iş birliğimizde, basın sektörünün yapıtaşları olan gazete, dergi ve internet haber sitelerimiz, toplumumuzun haber alması ve bilgilendirilmesi başta olmak üzere, Türk demokrasisi için mühim bir vazife üstleniyor. Bu vesileyle, değerli basın kuruluşlarımıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Üstlendiğiniz ve başarıyla sürdürdüğünüz bu önemli rolünüz dolayısıyla sizlere minnettarız. Türk basınının en büyük teminatı Basın İlan Kurumu’nun bir ferdi olarak azimle görev yapan değerli mesai arkadaşlarıma emekleri ve gayretleri için ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

“Daha güzel günlere erişeceğimize yürekten inanıyorum”

Ortaya koyduğumuz güçlü vizyon ve kararlılıkla Türkiye Yüzyılının inşasına katkı sağlayacağımıza ve daha güzel günlere erişeceğimize yürekten inanıyorum. Nice bayramlara kavuşmak dileğiyle, saygılarımı sunuyorum” ifadeleri yer aldı.

Hilal GEZER