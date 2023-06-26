İlçemizde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Hamzakoy Plajı’nda yoğunluk yaşanıyor. Okulların yaz tatilinin başlaması ve ardından idari izinle Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasından dolayı ilçede turizm hareketliliği başladı. Hafta sonunda kalabalıklaşan Hamzakoy Plajı’na gelenler denizde yüzerek, sahilde güneşlendi. İlçemizde turizm hareketliliğinin bayramda da sürmesi bekleniyor. İlçemizde , Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Hamzakoy Plajı’nda y oğunluk yaşanıyor.Okulların yaz tatilinin başlaması ve ardından idari izinle Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasından dolayı ilçede turizm hareketliliği başladı.Hafta sonunda kalabalıklaşan Hamzakoy Plajı’na gelenler denizde yüzerek, sahilde güneşlendi.İlçemizde turizm hareketliliğinin bayramda da sürmesi bekleniyor.
Seda LİMAN ZENGİN
Kurban Bayramı tatili turizm hareketliliği yarattı
İlçemizde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Hamzakoy Plajı’nda yoğunluk yaşanıyor. Okulların yaz tatilinin başlaması ve ardından idari izinle Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasından dolayı ilçede turizm hareketliliği başladı. Hafta sonunda kalabalıklaşan Hamzakoy Plajı’na gelenler denizde yüzerek, sahilde güneşlendi. İlçemizde turizm hareketliliğinin bayramda da sürmesi bekleniyor. İlçemizde , Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Hamzakoy Plajı’nda y oğunluk yaşanıyor.Okulların yaz tatilinin başlaması ve ardından idari izinle Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasından dolayı ilçede turizm hareketliliği başladı.Hafta sonunda kalabalıklaşan Hamzakoy Plajı’na gelenler denizde yüzerek, sahilde güneşlendi.İlçemizde turizm hareketliliğinin bayramda da sürmesi bekleniyor.