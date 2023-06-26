Kurban Bayramı tatili turizm hareketliliği yarattı

İlçemizde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Hamzakoy Plajı’nda yoğunluk yaşanıyor. Okulların yaz tatilinin başlaması ve ardından idari izinle Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasından dolayı ilçede turizm hareketliliği başladı. Hafta sonunda kalabalıklaşan Hamzakoy Plajı’na gelenler denizde yüzerek, sahilde güneşlendi. İlçemizde turizm hareketliliğinin bayramda da sürmesi bekleniyor. İlçemizde , Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Hamzakoy Plajı’nda y oğunluk yaşanıyor.Okulların yaz tatilinin başlaması ve ardından idari izinle Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasından dolayı ilçede turizm hareketliliği başladı.Hafta sonunda kalabalıklaşan Hamzakoy Plajı’na gelenler denizde yüzerek, sahilde güneşlendi.İlçemizde turizm hareketliliğinin bayramda da sürmesi bekleniyor.

Seda LİMAN ZENGİN