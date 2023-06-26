CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak’ın Kurban Bayramı Mesajı

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Parlak, mesajında; “Paylaşmanın, kardeşliğin ve dostluk köprüleri inşa etmenin diğer adı olan Kurban Bayramı’na erişmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban Bayramınızı, en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bayramın, ülkemizle birlikte tüm İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bayramlarımız, kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesidir. Bayramlar aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliğidir.

Huzur ve saadet dolu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Bu vesileyle kıymetli hemşerilerimizin aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramının mübarek olmasını Cenabı Allah’tan dilerim” dedi.” ifadelerine yer verdi. Seda LİMAN ZENGİN