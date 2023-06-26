Turan 27 Haziran’da Çanakkale’de

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 27 Haziran Salı günü çok sayıda program gerçekleştirecek. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan saat 10.00’da Valilik’i ziyaret edecek. Saat 11.00’de Öğretmenevi’nde, partilileri ile bayramlaşacak. Saat 13.00’te Çanakkale Belediyesi ziyaret edilecek.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan saat 10.00’da Valilik’i ziyaret edecek. Saat 11.00’de Öğretmenevi’nde, partilileri ile bayramlaşacak. Saat 13.00’te Çanakkale Belediyesi ziyaret edilecek.Saat 14.00’te İl Emniyet Müdürlüğü, saat 14.30’da İl Jandarma Komutanlığı, Saat 15.00’te Şehitlik Ziyareti, saat 16.00’da Trafik Uygulama Noktaları ve son program olarak saat 16.30’da Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ziyaret edilecek.