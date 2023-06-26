Özacar Personelleriyle Bayramlaştı

Özacar, Meclis Üyeleri ile birlikte Kurban Bayramı öncesi ana hizmet binamız ve hizmet birimleri yerleşkesinde düzenlenen bayramlaşma programında personellerinin bayramını kutladı.

Özacar; Gelibolu için hep birlikte özveriyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, personeline aileleriyle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmelerini diledi.

Ali GEZER