Özacar, Meclis Üyeleri ile birlikte Kurban Bayramı öncesi ana hizmet binamız ve hizmet birimleri yerleşkesinde düzenlenen bayramlaşma programında personellerinin bayramını kutladı.
Özacar; Gelibolu için hep birlikte özveriyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, personeline aileleriyle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmelerini diledi.
Ali GEZER
Özacar Personelleriyle Bayramlaştı
Özacar, Meclis Üyeleri ile birlikte Kurban Bayramı öncesi ana hizmet binamız ve hizmet birimleri yerleşkesinde düzenlenen bayramlaşma programında personellerinin bayramını kutladı.