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Özacar Personelleriyle Bayramlaştı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar, Meclis Üyeleri ile birlikte Kurban Bayramı öncesi ana hizmet binamız ve hizmet birimleri yerleşkesinde düzenlenen bayramlaşma programında personellerinin bayramını kutladı.
Özacar; Gelibolu için hep birlikte özveriyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, personeline aileleriyle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmelerini diledi.
Ali GEZER

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