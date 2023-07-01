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Kavakköy’deki Lavanta Festivaline
Bayramda Ziyaretçi Akını

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kavakköy beldesinde “3. Lavanta Festivali” kapsamında hazırlanan mor renkli tarlalar, Kurban Bayramı’nda ziyaretçilerini ağırladı.
Bayram nedeniyle misafirlerle dolup taşan ilçemizdeki ziyaretçi akınına uğrayan bir diğer alanda Kavakköy’deki Lavanta Bahçesi oldu.
Mor rengin hakim olduğu lavanta festivali 17 Haziran’da ziyaretçilerine kapılarını açmıştı.Kurban Bayramının da etkisiyle ziyaretçi yoğunluğu giderek arttı.
Lavantalar içinde fotoğraf çektiren ziyaretçiler, girişte 30 tl ücretle lavanta yağı hediye olarak verildi.
Lavanta tarlasının içerisindeki standlarda lavanta kolonyası, lavanta sabunundan, lavanta dondurmasına kadar çok çeşitli ürünler satışa sunuldu.
Önceki festivallerinde de binlerce ziyaretçi ağırlayan Lavanta Tarlaları son günlerin gözde ziyaret alanlarından. Seda LİMAN ZENGİN

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