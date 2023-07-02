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Sırt Çantasından 90 Gram Skunk Çıktı: 2 Gözaltı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde polis ekipleri bir kişinin sırt çantasında 90 skunk bitkisi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satışına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede saha çalışmalarını sürdüren ekipler, GBT sorgusu sırasında M.T. isimli kadının açık olan sırt çantasında 90 gram skunk bitkisi ele geçirdi.
Şüphelinin yanında bulunan C.C. ise ekiplere uyuşturucu madde kullandığını belirterek, bu maddenin kendisine ait olduğunu belirtti. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Caner AKŞİT 

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