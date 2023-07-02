Gelibolu Cem Evi Kültür ve Dayanışma Derneği Sivas Katliamında Hayatını Kaybedenleri Andı

Gelibolu Cem Evi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aynur Demirkaya Sivas Katliamını andı.Gelibolu Cem Evi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aynur Demirkaya mesajında; “Bugün burada Gelibolu Cem Evi Kültür ve Dayanışma Derneği olarak Sivas Katliamını anmak ve bu acı olayı bir daha yaşanmamasını vurgulamak için bir araya geldik.

Sivas Katliamı, Türkiye tarihinde kara bir leke olarak yerini aldı. 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Apdal Kültür Derneği’nin düzenlemiş olduğu şenlikler sırasında 33 canımızı kaybettik.Bu canlarımız farklı düşüncelerle farklı inançlarla sahip olsalar da hepsi ortak bir amaç etrafında birleşmişti.

Bu katliam, insanlığın karşılaştığı en büyük zulümlerden biridir.Din, dil,ırk ayrımı yapmadan insanların düşüncelerine, inançlarına saldıran bu olay toplumumuzun derin bir yarası olmuştur.

Biz bugün burada toplanarak, bu yarayı sarmaya birlik ve dayanışma içinde haraket etmeye kararlı olduğumuzu gösteriyoruzç

Sivas Katliamında hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak onların mücadelesini sürdürmek adına, adalet ve hoşgörü savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz unutmayalım ki birlikte güçlüyüz, geleceğe umutla bakmak için bu tür olayları asla unutmamalıyız.

Madımak Oteli tartışması utanç müzesi olmalıdır.Adalet için, barış için bir arada kardeşçe yaşamak için buradayız.

Alevilik, inancın ateşinde eriyen bir gönül Sivas Katliamı ise hoşgörünün karanlıkla yüzleştiği acı bir gerçektir.Madımak katliamını unutmadık.Unutturmayacağız.Hepinize katılım gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.”dedi.Seda LİMAN ZENGİN