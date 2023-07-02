Bayram Tatilinin Tercihi Hamzakoy Plajıydı

İlçemizin gözde plajlarından Hamzakoy, vatandaşların 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde adeta tercihi oldu. Plaj bir anlamda doldu, taştı.

9 günlük Bayram tatili Cumartesi günü başladı ve 2 Temmuz Pazar günü sona erdi. 9 gün boyunca, plajlarda doluluk oranı maksimuma ulaştı. İstanbul gibi büyükşehirler adeta boş kalırken, Çanakkale hareketli günler geçirdi. İlçemizin çokça tercih edilen Hamzakoy plajı ise vatandaşların tercih noktası oldu. Kum plajı ve temiz, mavi bayraklı plajı ile beğenilen Hamzakoy plajında adeta boş yer kalmadı. Gelibolu Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, “Bayram yoğunluğumuz sürüyor. Hamzakoy Halk Plajımız cıvıl cıvıl… Dokuz günlük bayram tatili için Gelibolu’ya gelen misafirlerimiz, güneşi fırsat bilip denizin keyfini çıkarmak için adeta Hamzakoy’a akın ediyorlar” ifadeleri yer aldı. Caner AKŞİT