Bayram Yoğunluğu Gelibolu’nun Ekonomisini Canlandırdı

İlçemizin Hamzakoy Sahili , Saros Bölgesiyle ve mavi bayraklı plajlarıyla bayram tatili boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı.Tatilciler, yeşil ve mavinin buluştuğu ilçemizde mavi bayraklı plajın yanı sıra Saros Bölgesi ‘ndeki sahil kenarlarında denizin tadını çıkardılar.

“Esnafların yüzü güldü”

İlçemiz esnafları , bayram tatilindeki yoğunluğun turizm işletmecilerinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

İlçermizin her geçen yıl turizm potansiyelini artırdığını ifade eden turizm işletmecileri , “Bayram tatilinde yazlıkçıların hepsi ilçemize geldi. İlçemizden başlayarak Çanakkale’ye kadar olan Marmara kıyısındaki yazlıklar doldu. Bunun dışında bütün oteller, pansiyonlar, yerli ve yabancı turistlerle doldu. Bu bayramda özellikle dışardaki il ve ilçelerden gelen misafirlerimiz çoktu. İşletmelerin hepsi yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.” dedi.

“Bayram bereketi”

Turizm işletmecileri, kentin birçok turizm çeşidini içinde bulundurduğunu, tatilcilerin kentten keyifli bir şekilde ayrıldığını dile getirdi.

Günübirlik ziyaret için kente gelenlerin de turizme katkı sağladığını belirten çarşı esnafı da ilçemizin merkezinde bulunan kafe ve restaurant işletmecileri de bu bayramda ilçemize gelen misafirlerin fazla olduğu ve kazandıklarını dile getirdiler. Seda LİMAN ZENGİN