Korkutan Yangın

Havalar ısındı ve yüksek sıcaklıklardan dolayı, bölgemizde dört bir yanında yangın endişesi yine üst noktaya ulaştı. İlçemize bağlı Koru Köyü’nde ise çıkan yangın korkuttuOrman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, Koru Köyü’nde yangın çıktığı duyuruldu.

Ormanlık alan dışında çıkan yangına karadan ve havadan ekipler hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Havadan müdahale sırasında ise çekilen fotoğraflar kamuoyu ile paylaşıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Caner AKŞİT .