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Bayram Sonrası Mesire Alanları Çöp İçinde Kaldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizin mesire yerlerinden biri olan M.Nuri Erer Belediye Çamlığı Piknik Sahasında piknik yapan bazı vatandaşların bayram sonrasında geride bıraktığı manzara adeta bir çöp sahasını andırıyor!
Özacar; “Ekiplerimizin geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştireceği bölgedeki görüntüleri paylaşıyor ve yorumu yine sizlere bırakıyoruz.”diyerek vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Ali GEZER

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