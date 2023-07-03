İlçemizin mesire yerlerinden biri olan M.Nuri Erer Belediye Çamlığı Piknik Sahasında piknik yapan bazı vatandaşların bayram sonrasında geride bıraktığı manzara adeta bir çöp sahasını andırıyor!
Özacar; “Ekiplerimizin geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştireceği bölgedeki görüntüleri paylaşıyor ve yorumu yine sizlere bırakıyoruz.”diyerek vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Ali GEZER
Bayram Sonrası Mesire Alanları Çöp İçinde Kaldı
İlçemizin mesire yerlerinden biri olan M.Nuri Erer Belediye Çamlığı Piknik Sahasında piknik yapan bazı vatandaşların bayram sonrasında geride bıraktığı manzara adeta bir çöp sahasını andırıyor!