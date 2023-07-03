Yaz Spor Okullarında Kayıtlar Başladı

Gelibolu Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü kursları açılıyor.

Gelibolu Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde

tesisler faaliyete girdi.

Okçuluk, basketbol, voleybol, triatlon ve yüzme branşlarına kurslar yaz okulları kapsamında açılacak olup, 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü kayıtlar başladı.Kurslara başvuru sonrası, görevliler tarafından yapılacak olan bilgilendirmeyle kurs saatleri ve tarihi sporculara mesaj yoluyla iletilecek.

Seda LİMAN ZENGİN