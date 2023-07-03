Kavakköy’de Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

İlçemize bağlı Kavakköy beldesinde bulunan bir buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Rüzgarın etkisiyle yangın makilik alana da sıçradı. Yangın sonucunda buğday tarlasında maddi hasar meydana geldi.

İlçemize bağlı Kavakköy beldesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, beldedeki bir buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın makilik alana da sıçradı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü.Yangın nedeniyle buğday tarlasında maddi hasar meydana geldi. Seda LİMAN ZENGİN