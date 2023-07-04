Sardalya’nın Kilosu 80 Lira

Alım gücünün düşmesi, kısa sürede yükselen akaryakıt fiyatları, dolar kurundaki dalgalanmadan nasibini balık fiyatları da aldı. Geçtiğimiz senelerde maksimum 40 TL’den satılan Sardalya, şimdi 80 lira.

İlçemizin meşhur balığı, bir kilo kıyma fiyatı ile yarışırken, balık lüks haline geldi. Uzmanların her hafta mutlaka omega tüketin uyarıları da, ekonomik krize takıldı.

Av sezonunun kapanmasıyla beraber, amatör tekneler balık tutmaya devam ediyor. Balık fiyatları uçuşa geçerken, Gelibolu’nun adını festivaline verdiği balığı sardalya kendi mevsiminde 80 lirayı gördü balıkçı esnafı ortak bir dille “Mazot düşmezse, sardalya düşmez” dedi.

Balık halinde fiyatlar 100 liraya kadar çıktı. Alım gücünün düşmesi beraber kırmızı ete uzak kalan vatandaşlar artık balıklardan da bir haber olacak.

Av yasağı ve artan mazot fiyatları sardalyayı vurdu. Balıkçılar küçük teknelerin bazen denize çıkamamasının da fiyatlarda etkili olduğunu belirtti. Geçtiğimiz senelerde av yasağı varken bile 50 lirayı gören sardalya şu an raflarda 80 liradan vatandaşı bekliyor.

Deniz Çipura 170 lira, Sardalya 80 , Mezgit 180, Levrek 170 lira olarak raflarda yerini aldı. Seda LİMAN ZENGİN