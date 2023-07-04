Salı Pazarında Yoğunluk.!

İlçemizde her hafta kurulan Salı Pazarı havaların iyice ısınmaya başlaması ile beraber , bölgemize yazlıkçı vatandaşlarında katılımıyla neredeyse her hafta yoğunluk yaşanıyor.Isınan hava ile birlikte ürün çeşitliliği artarken fiyatların yükselmesi vatandaşın alım gücünü zorluyor.

Yazlıkçı vatandaşların da gelmesi ve pazardaki ürünlere ilgi göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

Renkli ve taze ürünlerin bulunduğu pazarda bu hafta patates 20, soğan 15, patlıcan 15, marul 10, domates 25, salatalık 15, karpuz 5, şeftali 30, çilek 30, kiraz 40 liradan satılıyor.

Geçen hafta domatesin fiyatının 35 liradan satılması vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti.

ALTERNATİF YİYECEKLER RAĞBET GÖRÜYOR

Salı Pazarı’nda kurulan aperatif yiyecek satan tezgahlar dışarıdan gelen yazlıkçılar ve misafirler tarafından büyük ilgi görüyor. Döner, lokma,simit ve poğaça gibi aperatif gıdaların satıldığı stantlar da Salı Pazarı’na renk katıyor.Seda LİMAN ZENGİN