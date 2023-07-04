Gelibolu Belediyesi’nden Çevre Temizliği için Duyarlı Olmaya Davet.!

Gelibolu Belediyesi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinden bu yana ilçemizde artan misafir ve turist sayısı dolayısıyla yoğunluktan dolayı oluşan çevre kirliliğinden dolayı vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.

Temizlik işleri Müdürlüğü Ekiplerinin görevlerini eksiksiz şekilde hergün rutin olarak yaptıklarını dile getiren Özacar; “ Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle;

M.Nuri Erer Belediye Çamlığı Piknik Sahasındaki olumsuz görüntüleri ortadan kaldırarak, rutin olarak temizliyoruz. Sizlerin de tüm yeşil ve yaşam alanlarını çok sevdiğinizi biliyoruz.”dedi. Caner AKŞİT