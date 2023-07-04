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Bunaltıcı Sıcaklar Geliyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu için paylaşılan son hava tahmin raporunda, ilçemizde sıcaklıkların artacağı görüldü.Gelibolu ile ilgili paylaşılan son hava tahmin raporunda, sıcaklıkların artacağı görüldü. Çarşamba günü sıcaklıklar gündüz 30 dereceye çıkacak olurken, akşam ise sıcaklıklar 24 dereceyi bulacak.
Kentte hava güneşli olacak olurken, haftaya Salı gününe kadar gündüz sıcaklıklar 30 derecenin altına inmeyecek. Nem yüzde 60 dolaylarında olacak olurken, bunaltıcı havalar geliyor. Hilal GEZER 

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