TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı.Meclis toplantısının ilk gündem maddesi plan bütçe komisyon raporunun (Afet İşleri Müdürlüğü)’nün 05.06 2023 tarih ve 53 sayılı karar numarası ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen gündem maddesi; Plan Bütçe Komisyonunun 22 Haziran 2023 tarihinde yaptığı toplantı sonrası Gelibolu Belediyesi bünyesinde Afet İşleri Müdürlüğü kurularak, 3.Derece Afet İşleri Müdürü unvanlı kadronun ihdas edilmesine ve adı geçen müdürlük bütçesine 09.04.01.01 Öngörülmeyen Giderler Ödeneği bütçe tertibinden 200.000,00TL ödenek aktarma yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2.maddesi;mezarlık komisyon raporu ile ilgiliydi.Belediye Meclisi 05.01.2023 tarih 9 sayılı kararı ile kurulan komisyonda 13/01/2023 Cuma günü,27/02/2023 Cuma günü,31/03/2023 Cuma günü, 23/06/2023 Cuma günü, 26/06/2023 Pazartesi günü olmak üzere 5 toplantı düzenlemiş ve yapılan çalışmalar sonucu; Aleaddin Kalfa Mezarlığında dağıtılacak mezar yeri kayıt belgelerine esas olmak üzere toplam defnedilen mevta sayısının 9070 adet, sahipsiz boş mezar sayısının 126 adet olduğu tespit edilerek sahipsiz boş mezar yerlerinin kullanıma açılması, defnedilen kişilerin 1.Derece yakınlarının rızası ve talebi üzerine daha önce defnedilen yakınlarının üzerine defnedilmesi, ücret yatırdığı halde fazladan mezar yeri sahiplenen vatandaşların fazla yerlerinin iptal edilerek kullanıma sunulması, Mezar yeri hak sahiplerine verilmek üzere kayıt belgelerinin dağıtımına başlanması, 279 ada 44 parselde bulunan Yeni Mezarlık alanının da aynı şartlar ve tarifelerle kullanıma başlanması komisyonca uygun görüldü.

Bir sonraki meclis toplantısı , Ağustos ayında meclisin 1 ay süreli tatile girmesi nedeniyle 04 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 15:00 te yapılmasına oy birliği ile karar verildi. Seda LİMAN ZENGİN