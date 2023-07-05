9 günlük kurban bayramı tatili boyunca 1915 Çanakkale Köprüsü’nden 173 bin 6 araç geçti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kurban Bayramı’nda kara, hava ve demiryolunu kullanarak seyahat edenlerin sayısı yaklaşık 35 milyonun üzerinde gerçekleşti” dedi.

Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı’nın ardından bayramda seyahat ile ilgili verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Uraloğlu, 9 günlük bayram tatili süresince yaklaşık 35 milyonun üzerinde yaşanan ulaşım sektöründeki yoğunluk ve hareketliliği kavimler göçüne benzeterek, “Türkiye’yi konforlu ve sürüş güvenliği yüksek standartlı ulaşım ağlarıyla donattık. Milletimizi sevdikleriyle buluşturmanın büyük bir mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bakanlık olarak bizim en büyük hedefimiz, milletimize en iyi ve en güzelini vermek. Bu aziz milletimiz bunu fazlasıyla hak ediyor” diye konuştu.

Uraloğlu ayrıca ulaşım sektöründe yaşanan bu yoğunluğun hem ekonomiyi hem de turizmi canlandırdığını da ifade etti.

Bayramda 35 milyon kişi seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 23 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında tatil süresince hava, kara ve demiryolu ulaşımında yaşanan istatistiki bilgileri paylaştı. Köprü ve otoyollardan geçişlerle ilgili veriler ise şöyle: “Kuzey Marmara Otoyolu’ndan (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil) 3 milyon 288 bin 897, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 796 bin 455, İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan (Osmangazi Köprüsü dahil) 3 milyon 887, Osmangazi Köprüsü’nden 854 bin 224, Malkara-Çanakkale Otoyolu’ndan 162 bin 146, 1915 Çanakkale Köprüsü’nden 173 bin 6, Ankara-Niğde Otoyolu’ndan 795 bin 985, Menemen-Aliağa Çandarlı Otoyolu’ndan 179 bin 971, Bolu Dağı Tüneli’nden de 942 bin 245 araç geçişi oldu. Otobanlardan toplam 383 bin 720 araç geçişi sağlandı.”

Fahiş fiyatlı bilet satışına geçit verilmedi

Terminallerden ve turizm seyahat firmaları toplam 6 milyon 115 bin 294 kişiye otobüs bileti sağlandı. Kurban Bayramı süresince bin 393 işletme ve 5 bin 18 otobüs denetlendi. 6 bin 155 fahiş fiyat uyarısı yapıldı, 861 idari para cezası kesildi. Yolcu biletlerine fahiş fiyat uygulayan firmalara toplam 3 milyon 182 bin 8 TL idari para cezası verildi. Haber Merkezi