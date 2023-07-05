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Deva Partisi İlçe Başkanı Cem Zorlu İstifa Etti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

DEVA Partisinde Çanakkale İl Başkanı Berkan Karaca’nın görevi bırakmasının ardından ardından bir istifa daha geldi. Gelibolu İlçe Başkanı Cem Zorlu, İlçe Başkanlığı ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
Çanakkale’de kurucu il başkanlığı, milletvekili aday adaylığında bulunan İl Başkanı Berkan Karaca’nın partisinden ve görevinden istifa ettiğini açıklamasının ardından bir istifa haberi de Gelibolu’dan geldi.
Deva Partisi Gelibolu kurucu ilçe başkanı olan Cem Zorlu istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “2 yıldır yürütmekte olduğum Gelibolu Deva Partisi kurucu İlçe Başkanlığından ve parti üyeliğimden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum” dedi.Ali GEZER

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