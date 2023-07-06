Çalışmalar Sırasında Zarar Gören Tretuvarlar Onarılıyor

Gelibolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Celal Nuri İleri Caddesi’nde sıcak asfalt seriminin ardından doğalgaz hat çalışmaları esnasında zarar gören tretuvarları onarıyor, Eğritaş bölgesinde altyapısı biten yolları üst yapıya hazırlıyor.

Özacar; “Şehrimizde dört bir yanında faaliyetlerimizi sürdürüyor, doğalgaz çalışmaları sebebi ile halkımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz.”mesajını iletti.Ali GEZER