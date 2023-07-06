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Çalışmalar Sırasında Zarar Gören Tretuvarlar Onarılıyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Celal Nuri İleri Caddesi’nde sıcak asfalt seriminin ardından doğalgaz hat çalışmaları esnasında zarar gören tretuvarları onarıyor, Eğritaş bölgesinde altyapısı biten yolları üst yapıya hazırlıyor.
Özacar; “Şehrimizde dört bir yanında faaliyetlerimizi sürdürüyor, doğalgaz çalışmaları sebebi ile halkımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz.”mesajını iletti.Ali GEZER

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