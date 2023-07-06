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Merve Desteklerinizi Bekliyor.!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

SMA Hastalığı ile mücadele eden Merve Tekin tedavisi için desteklerinizi bekliyor.
Destek çağrısı yapan Baba Ferdi Tekin “Her sabah aynı gerçek acı ile uyanıyorum. Benim kızım hasta,benim kızım tedavi olmazsa ellerimin arasından kayıp gidecek.. Çaresiz bir babayım.. Ne olur kurtarın bebeğimi..”diyerek destek çağrısında bulundu.
Bağış için taplink
https://taplink.cc/smamerveyeumutol

MERVE Yaz 2809’a gönder (Tüm operatörlerden 1 SMS 20 TL) ZİRAAT BANKASI- TR36 0001 0025 0752 6944 5550 07 Alıcı Ferdi TEKİN/ Açıklama: Merve 
Seda LİMAN ZENGİN

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