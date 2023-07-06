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Türkiye’de 21 Lisanssız Rüzgar Enerjisi Santrali Başvurusu Onaylandı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ illerinde kurulmak üzere toplam 21 lisanssız rüzgar enerjisi santrali başvurusunu onayladı. Bu başvurularla birlikte toplamda 99 bin 958 kilovat seviyesinde elektrik kurulu gücü planlanıyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin çeşitli illerinde kurulmak üzere toplam 21 lisanssız rüzgar enerjisi santrali (RES) başvurusunu onayladı.Bakanlık, internet sitesinde lisanssız RES başvurularının teknik değerlendirme sonuçlarını yayımladı.Buna göre, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ için yapılan 21 lisanssız RES başvurusu onaylandı. Söz konusu illerde toplam 99 bin 958 kilovat seviyesinde elektrik kurulu gücü planlanıyor. Haber Merkezi

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