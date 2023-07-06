Gelibolu İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Biriminde görevli hemşire Dürdane Demirtaş tarafından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık personeline Temel Yaşam Desteği Eğitimi verilerek bilgileri tazelendi.
Eğitime sağlık çalışanlarının yanısıra Başhekim Op.Dr. Burak Demirca ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Meltem Yakıt’ ta katılım sağladı. Seda LİMAN ZENGİN
Temel Yaşam Desteği Eğitimi Verildi
Gelibolu İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Biriminde görevli hemşire Dürdane Demirtaş tarafından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık personeline Temel Yaşam Desteği Eğitimi verilerek bilgileri tazelendi.