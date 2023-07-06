Geliboluda Toprak Mahsulleri Ofisi’nde (TMO) hububat alımı başladı

Gelibolu Ziraat Odası Başkanı Erkan Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, TMO’nun günlük buğday alım kapasitesinin arttırılarak 500 tondan 750 tona çıkarıldığını söyledi.

Günlük 30 bin tonluk randevu kapasitesi oluşturulduğunu anlatan Kaya, “Arpa ürünü için ise daha önceden 10 Temmuz olan alım tarihi bugün 6 Temmuz olarak kararlaştırılmıştır. Balıkesir TMO Başmüdürü Salih Aksu’ya ve Çanakkale TMO Şube Müdürü Fazlı Avcı’ya üreticilerimize vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederiz.” dedi.

Alınan buğday ve arpaların, TMO tarafından başka depolara sevk edilerek üreticilerin ürünlerini daha çabuk ve kolay teslim etmelerinin sağlanacağını ifade eden Kaya, “Açığa hububat alımı yapılmayacak. Ağustos sonuna kadar TMO’ya arz edilen tüm ürünün alınması planlanıyor. Lisanslı depolarda randevu alan üreticilerimiz aynı gün TMO’ya satış yapacakları için ürünlerini teslim etmeden önce mutlaka yatırım hesabı açtırmaları önem arz etmektedir, değilse ürünlerini teslim edemeyecektir.” uyarısında bulundu. Ali GEZER