Sıcaklarda su bulamayan sokak hayvanları için kapınızın önüne, parklara, sokaklara ‘bir kap su’ koymayı unutmayın.Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sokak hayvanları su ve barınma sıkıntısı çekiyor. Su bulamayan sokak hayvanları için sosyal medyada “Bir Kap Su” kampanyaları düzenleniyor.

SUYU METAL KABA KOYMAYIN

Kediler ve köpekler sıcaktan çok fazla etkilenir ve susuz kalması durumunda halsiz düşer, hatta kalp krizi bile geçirebilirler. Bu nedenle sokaklara, parklara veya uygun gördüğünüz yerlere ‘bir kap su’ koyun.

Ancak suyu metal kaba koymamak gerekir. Metal kap daha kolay ısındığından suyun da ısınmasına neden olur. Bu sebeple plastik ya da cam kaplar tercih edebilirsiniz. Su dolu kapları da gölge alanlara yerleştirebilirsiniz.

SUYUN YANINA MAMA DA EKLEYİN

Sıcak havalarda hayvanların yiyecek bulmalarının da zorlaştığını hesap ederek suyun yanına mama da ekleyebilirsiniz.

KUŞLARI UNUTMAYIN

Sıcak havalarda kuşların da su sukıntısı çektiğini unutmamamak gerek. Kedi ve köpekler için koyduğunuz su kapları kuşlar için uygun olmayabilir. Kuşlara su ve yem vermek için geniş ağızlı ve sığ kaplar tercih edilmeli. Su kapları balkona yerleştirildiğinde kuşlar hem su içebilecek hem de duş alabilecektir.

GÖLGE YERLERE BARINAK YAPIN

Sıcaklardan bunalan hayvanlar için gölge alanlar da yaratabilirsiniz. Örneğin sağlam bir koli sokak hayvanları için kolayca bir eve dönüştürülebilir. Kuytu ve gölge bir köşeye yerleştirilen kulübenin üzerine “barınak” yazmayı unutmayın. Caner AKŞİT