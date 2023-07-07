Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve beraberindeki heyet Avustralya Savaş Müzesi’ni ( Australian War Memorial ) ziyaret etti.

Burada müze hakkında bilgi alan Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir salonları tek tek gezdi.

Heyet müze ziyaretini tamamladıktan sonra gün sonunda gerçekleştirilen “Last Post Ceremony” programına katılım gösterdi. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Ceremony sonunda çelenklerini sundu.Seda LİMAN ZENGİN