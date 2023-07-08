CHP İlçe Kongresi 20 Ağustos’ta

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı ilçe kongresi sürecinde Muhtarlık Bölgeleri Delege Seçimi Takvimi oluşturuldu.

İlçe kongresi 20 ağustos 2023 pazar günü yapılacaktır.

CHP İlçe Başkanlığı yaptığı seçim bilgilendirmesinde; “Seçimin yapılacağı yer, gün ve saat ile birinci toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının yeri, günü ve saati ve seçimi yürütmekle görevli ilçe yöneticilerinin adlarını içeren listeler ilçe merkezinde ve ilçe başkanlığının internet sitesi ile sosyal medya hesaplarında seçimden en az yedi gün önce ilan edilecek, üyelere sms ile bildirelecektir.İl Başkanlığınada yazıyla bildirim yapılacağı duyuruldu.

Kongreler takvimine göre 3 Temmuz 2023- 30 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kesinleşen oy çizelgelerinde yer almayan kişiler bu seçimlerde oy kullanamayacaklar.Bu çizelgelerde 6 Mart 2023 tarihinden önce üyeliği kesinleşenler bulunmaktadır.

Kseinleşen üye çizelgelerinde adı bulunmasa dahi 7 Mart 2023 tarihinden sonra üyeliği kesinleşmiş olup üye kütüğünde adı bulunanlar oy kullanamayacak fakat aday olup seçilebilecekler.

Toplanan il7ilçe nüfusu 50 binden fazla olan yerlerde belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri muhtarlık bölgelerinde ilçe kongresi delegesi seçilebilecek•; ancak bu görevlerinden istifa etmedikçe ilçe ve il kongrelerinde yönetim kurulu , disiplin kurulu üyelikleriyle il- ilçe başkanlığı, il delegeliği ve kurultay delegeliği görev lerine aday olamayacaklardır.

Üye çizelgelerinde yer almış olmakla beraber, ilgili seçim tarihinden önceki bir yıllık süre içinde , aldıkları kınama cezası kesinleşmiş olanlar tüzük hükümleri gereğince aday olamayacak, ancak seçme hakkı kullanabilecekler.” bilgisi verildi.

Seda LİMAN ZENGİN