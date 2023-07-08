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Kavaklıtepe’de 40 Dönümlük
Ekili Alan Zarar Gördü

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kavaklıtepe Köyü Kavakdere mevkiinde bir tarlada buğday biçimi esnasında biçerdöverden çıktığı tahmin edilen yangın arazöz, itfaiye ekipleri ve su tankerleri ile müdahale edilerek kontrol altına alındı.
Belediye Başkanı Özacar yangın alanına giderek; “40 dönüm civarı ekili alanın zarar gördüğü yangın yerine giderek arkadaşlarımızdan bilgi aldım. Geçmiş olsun.”dedi.
Ali GEZER

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