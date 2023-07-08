Bunaltıcı Sıcaklar Geliyor..!

Meteorolojik verilere göre ilçemizde hava sıcaklıklarının hafta ortasında 36 dereceye kadar ulaşacağı görüldü.Yüksek nem ve sıcaklık vatandaşları bunaltmaya devam ediyor. İlçemizde sıcaklıklar bir hayli yükselirken, vatandaşlar gölge alanlarda vakit geçiriyorlar.

Öte yandan meteorolojik verilere göre ilçemizde sıcaklıklar Çarşamba gününden itibaren yükselecek. Sıcaklıklar önce 31 derece, sonrasında ise 36 dereceye kadar ulaşacak. Hilal GEZER