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YILDIZLAR ÇANAKKALE’YE YAĞDI..!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Türkiye nin yıldızlarının Çanakkale ye yağdığı, Çanakkale Open Karate Turnuvası’nın ilk uluslararası derecelerinin sonuçları belli oldu. Sonuçlara göre; Yağız Tezcan 35. Kg erkek 2.Barış Kaan Tirak 35 Kg erkek 5. Murathan Başoral+40 kg erkek 5. Eylem Arslan Deniz+40kg 5.crin Özcan -32 kg. 8.oldu.
Gazetemiz olarak sporcuları ve antrenörleri Gülbaşak Korkmaz’ı tebrik ediyoruz. Seda LİMAN ZENGİN

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