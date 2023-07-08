YILDIZLAR ÇANAKKALE’YE YAĞDI..!

Türkiye nin yıldızlarının Çanakkale ye yağdığı, Çanakkale Open Karate Turnuvası’nın ilk uluslararası derecelerinin sonuçları belli oldu. Sonuçlara göre; Yağız Tezcan 35. Kg erkek 2.Barış Kaan Tirak 35 Kg erkek 5. Murathan Başoral+40 kg erkek 5. Eylem Arslan Deniz+40kg 5.crin Özcan -32 kg. 8.oldu.

Gazetemiz olarak sporcuları ve antrenörleri Gülbaşak Korkmaz’ı tebrik ediyoruz. Seda LİMAN ZENGİN