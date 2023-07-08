Türkiye nin yıldızlarının Çanakkale ye yağdığı, Çanakkale Open Karate Turnuvası’nın ilk uluslararası derecelerinin sonuçları belli oldu. Sonuçlara göre; Yağız Tezcan 35. Kg erkek 2.Barış Kaan Tirak 35 Kg erkek 5. Murathan Başoral+40 kg erkek 5. Eylem Arslan Deniz+40kg 5.crin Özcan -32 kg. 8.oldu.
Gazetemiz olarak sporcuları ve antrenörleri Gülbaşak Korkmaz’ı tebrik ediyoruz. Seda LİMAN ZENGİN
YILDIZLAR ÇANAKKALE’YE YAĞDI..!
Türkiye nin yıldızlarının Çanakkale ye yağdığı, Çanakkale Open Karate Turnuvası’nın ilk uluslararası derecelerinin sonuçları belli oldu. Sonuçlara göre; Yağız Tezcan 35. Kg erkek 2.Barış Kaan Tirak 35 Kg erkek 5. Murathan Başoral+40 kg erkek 5. Eylem Arslan Deniz+40kg 5.crin Özcan -32 kg. 8.oldu.