Çardak Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu “ Yaza Merhaba Konserini “ gerçekleştirdi.
Şef Tenzile Ergun yönetimindeki TSM korosu , 13 erkek ve 25 kadın korist , 9 müzisyen ve 1 sunucu olmak üzere tam 49 kişi ile sahnede yer aldı
Konsere Çardak , Lapseki ve Gelibolu’dan gelen müzik severler büyük ilgi gösterdiler .
Gelibolu Musiki Derneği üyesi 50 kişi de bu konser için Gelibolu’dan Çardak’a giderek konseri izlediler ..
Gelibolu Musiki Derneği ; “Bu güzel konserin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara ve derneğimizi bu konsere davet eden Ahmet Acar’a teşekkürlerimizi sunarız” dediler.
Caner AKŞİT
ÇARDAK BELEDİYESİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU YAZA MERHABA KONSERİ VERDİ..!
Çardak Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu “ Yaza Merhaba Konserini “ gerçekleştirdi.