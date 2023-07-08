ÇARDAK BELEDİYESİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU YAZA MERHABA KONSERİ VERDİ..!

Çardak Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu “ Yaza Merhaba Konserini “ gerçekleştirdi.

Şef Tenzile Ergun yönetimindeki TSM korosu , 13 erkek ve 25 kadın korist , 9 müzisyen ve 1 sunucu olmak üzere tam 49 kişi ile sahnede yer aldı

Konsere Çardak , Lapseki ve Gelibolu’dan gelen müzik severler büyük ilgi gösterdiler .

Gelibolu Musiki Derneği üyesi 50 kişi de bu konser için Gelibolu’dan Çardak’a giderek konseri izlediler ..

Gelibolu Musiki Derneği ; “Bu güzel konserin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara ve derneğimizi bu konsere davet eden Ahmet Acar’a teşekkürlerimizi sunarız” dediler.

Caner AKŞİT