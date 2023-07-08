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Evreşe Belediye Başkanı Soyuak
Evreşeli Vatandaşlara
Hizmette Sınır Tanımıyor.!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak Belediye Başkanlığının yanı sıra asıl mesleği doktorluğu da sürdürüyor.
Hafta sonu bir hastasının sağlık problemleriyle ilgilenen Soyuak Evreşeli Vatandaşlara hizmette sınır tanımıyor.
Soyuak’ın Belediye Başkanlığının yanı sıra sağlık alanında da vatandaşlara verdiği destekten Evreşeliler çok memnun olduklarını ifade ederek, kendilerine teşekkür ettiler.
Seda LİMAN ZENGİN

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