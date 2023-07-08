GÜNCEL HABERLER 

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Orman Yangınlarına Dikkat Çekti.!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı son günlerde sayısı artan orman yangınlarına dikkat çekerek, vatandaşları uyardı.Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ; “Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım, ormanlarınızı hep birlikte koruyalım.
*Ormanda ateş yakma
* Sigara izmaritini atma
* Çöp bırakma..! duyurusunda bulundu.
Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN YILSONU ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

buyukzafer 0

“YENİ SEZONDA BAŞARILAR”

buyukzafer 0

Özacar Yılbaşı’nda Görev Yapan Personelleri Ziyaret Etti

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.