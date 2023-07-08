Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı son günlerde sayısı artan orman yangınlarına dikkat çekerek, vatandaşları uyardı.Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ; “Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım, ormanlarınızı hep birlikte koruyalım.
*Ormanda ateş yakma
* Sigara izmaritini atma
* Çöp bırakma..! duyurusunda bulundu.
Seda LİMAN ZENGİN
Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Orman Yangınlarına Dikkat Çekti.!
Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı son günlerde sayısı artan orman yangınlarına dikkat çekerek, vatandaşları uyardı.Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ; “Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım, ormanlarınızı hep birlikte koruyalım.