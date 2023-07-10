Sokak Çeşmelerine Digital Kart Sistemi

Gelibolu Belediyesi İlçemizdeki sokak çeşmelerinden arıtılan günlük 45 ton kapasiteli paket içme suyu ile ilgili digital kart sistemini hayata geçiriyor.

Yapılan açıklamada; “İsrafı önlemek ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için uygulanacak yeni sistemden, Gelibolu’da ikamet ettiğini belgelendirip Belediyemize başvuracak kişilere 700,00 TL karşılığında bu kart Belediyemiz ek hizmet binasından verilecek.Kartın geçerlilik süresi 31 Aralık 2023 olup, kart sahibi her vatandaş kartı okutmak suretiyle günlük 15 litre miktarında su alabilicek.

Bu sistem daha önce arıtılmış su veren toplam 7 sokak çeşmesinde geçerli olacak.

Değerli halkımızın bilgisine sunarız.” ifadelerine yer verildi.

Seda LİMAN ZENGİN