Belediye Başkanı Özacar Srebrenitsa katliamında katledilen Boşnak vatandaşları andı.Özacar mesajında; “28 yıl önce tüm dünyanın gözü önünde yapılan insanlık dışı soykırımı bir kez daha şiddetle kınıyor, Srebrenitsa katliamında yaşamını yitiren Boşnak kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.”dedi.
Ali GEZER
ÖZACAR SREBRENITSA KATLİAMINDA KATLEDİLEN BOŞNAK VATANDAŞLARI ANDI
Belediye Başkanı Özacar Srebrenitsa katliamında katledilen Boşnak vatandaşları andı.Özacar mesajında; “28 yıl önce tüm dünyanın gözü önünde yapılan insanlık dışı soykırımı bir kez daha şiddetle kınıyor, Srebrenitsa katliamında yaşamını yitiren Boşnak kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.”dedi.