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ÖZACAR SREBRENITSA KATLİAMINDA KATLEDİLEN BOŞNAK VATANDAŞLARI ANDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Belediye Başkanı Özacar Srebrenitsa katliamında katledilen Boşnak vatandaşları andı.Özacar mesajında; “28 yıl önce tüm dünyanın gözü önünde yapılan insanlık dışı soykırımı bir kez daha şiddetle kınıyor, Srebrenitsa katliamında yaşamını yitiren Boşnak kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.”dedi.
Ali GEZER

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