ÖZACAR SREBRENITSA KATLİAMINDA KATLEDİLEN BOŞNAK VATANDAŞLARI ANDI

Belediye Başkanı Özacar Srebrenitsa katliamında katledilen Boşnak vatandaşları andı.Özacar mesajında; “28 yıl önce tüm dünyanın gözü önünde yapılan insanlık dışı soykırımı bir kez daha şiddetle kınıyor, Srebrenitsa katliamında yaşamını yitiren Boşnak kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.”dedi.

Ali GEZER